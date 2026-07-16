La Feria del Señor de los Milagros tendrá un estelar mano a mano entre Roca Rey y Castella

La plaza de Acho, la más antigua de América, acogerá seis festejos donde el público peruano podrá volver a presenciar también en el coso del Rímac a los españoles David Fandila 'El Fandi', Alejandro Talavante y José María Manzanares, y al venezolano Jesús Enrique Colombo.

Los peruanos Roca Rey y Galdós actuarán en dos de las tardes, con una nutrida presencia de ejemplares de ganaderías españolas.

En total serán seis festejos taurinos en honor al Cristo Moreno, como se conoce popularmente al Señor de los Milagros, que tendrán lugar los sábados y domingos entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre en la plaza de Acho.

La feria comenzará con una novillada el sábado 17 de octubre en la que saltarán al ruedo los peruanos Israel Flores y Jesús Herrera y los españoles Álvaro Serrano y Mario Vilau, para lidiar con ocho novillos de la ganadería peruana Camponuevo.

Al día siguiente, el domingo 18 de octubre, será la primera corrida con el turno de 'El Fandi', Colombo y el español Ismael Martín para enfrentar a seis astados de la ganadería española Montalvo.

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El cartel del 24 de octubre será un trío de matadores españoles conformado por Fernando Adrián, David De Miranda y Tomás Rufo que se encontrarán en la arena con seis ejemplares de las ganaderías El Capea y Carmen Lorenzo.

El domingo 25 de octubre será el turno de los españoles Morenito De Aranda y Román, que junto al peruano Galdós lidearán con seis astados de Victorino Martín.

Otro de los grandes carteles de esta feria lo protagonizan, para el sábado 31 de octubre, los españoles José María Manzanares y Alejandro Talavante y los peruanos Roca Rey y Galdós, con ocho morlacos de la ganadería española Torrealta.

La tarde estelar, el domingo 1 de noviembre, tendrá toros de la ganadería española Núñez del Cuvillo que se repartirán Roca Rey y Castella, un duelo que ya tiene precedentes en otros ruedos como el de Nimes (Francia) en 2019, el de Arles (Francia) en 2023 y Latacunga (Ecuador) en 2024.

La mejor actuación se llevará el tradicional Escapulario de Oro, que el año pasado recayó sobre Roca Rey, quien celebró en Acho los diez años de su alternativa con una encerrona en la que lidió seis toros.