La red social de Trump venderá a Wall Street acceso más rápido a mensajes del presidente

Según Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de la plataforma, el servicio, denominado Truth API, distribuirá las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social, incluida la de Trump, a una velocidad significativamente superior a la de las notificaciones convencionales de la plataforma.

La compañía indicó en un comunicado que la API ya cuenta con algunos clientes antes de su lanzamiento oficial el 1 de agosto.

"Los mercados ya reaccionan a las publicaciones de Truth Social. A medida que aumente su adopción, esperamos que Truth API se convierta en una fuente de ingresos significativa y constante para la empresa", afirmó el director ejecutivo interino de TMTG, Kevin McGurn.

Trump, que cuenta con 12,9 millones de seguidores en Truth Social, ha utilizado la plataforma para anunciar decisiones que han sacudido a los mercados globales, como la imposición de aranceles o restricciones comerciales a China, lo que ha convertido a la red social en una fuente de información de especial interés para bolsas, empresas, inversores e instituciones financieras.

El lunes, el mandatario anunció a través de Truth Social un peaje del 20 % para cruzar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de crudo, decisión que revocó al día siguiente mediante otra publicación en la misma plataforma.

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Ninguno de esos mensajes fue publicado en su cuenta de la red social X, donde tiene 112 millones de seguidores, aunque utiliza esa red social con mucha menos frecuencia que Truth Social.

Trump lanzó Truth Social en 2021, después de que Twitter y Facebook suspendieran sus cuentas tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año por parte de sus seguidores.

El nuevo servicio supone una nueva vía de ingresos para Trump Media, cuyas acciones acumulan una caída cercana al 27 % en lo que va de año, según datos recogidos por la cadena CNN.