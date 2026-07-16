Mueren cuatro soldados del Gobierno del Yemen en choques con hutíes en medio de escalada

Fuentes militares gubernamentales dijeron a EFE bajo condición de anonimato que tres de los soldados murieron el miércoles después de que los hutíes atacaran sus posiciones en los frentes de Bab Ghalaq y Al Fakher, en la provincia suroccidental de Dhalea, donde hubo intercambios de ataques de artillería y armas pesadas.

Según los informantes, las tropas gubernamentales lograron repeler el ataque y obligaron a los rebeldes a retirarse.

Mientras tanto, el Ejército yemení informó que sus fuerzas repelieron otro ataque insurgente en la provincia septentrional de Al Jawf, mientras que un soldado falleció en la suroccidental Taiz en enfrentamientos en el frente de Kalabah, al noreste de la capital provincial.

Estos choques se producen en medio de la escalada en el Yemen, que ha sido escenario de intensos combates a principio de este mes en la provincia de Al Hudeida, unos enfrentamientos que han hecho saltar las alarmas ante la posible reanudación a gran escala de la guerra en el país, iniciada en 2014 y congelada tras un acuerdo firmado en 2022.

A pesar de la relativa calma, los enfrentamientos esporádicos han continuado, así como los intercambios de artillería y los ataques con drones en varios frentes -especialmente en Taiz, Marib, Dhalea y Al Jawf-, mientras que los esfuerzos por alcanzar una solución política integral siguen estancados.

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Asimismo, esto tiene lugar en medio de la tensión generada tras el bombardeo del lunes del Ejército yemení contra el aeropuerto de Saná -controlado por los hutíes- para impedir el aterrizaje de un avión iraní, algo que desató ataques de represalia del grupo respaldado por Irán contra Arabia Saudí.

Los hutíes atribuyen el ataque contra Saná a Arabia Saudí, que desde 2015 lidera una coalición militar en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.