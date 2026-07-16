Nueve venezolanos liderados por madre e hijo se declaran culpables de red de trata en EEUU

Los acusados, que podrían afrontar una condena máxima de cadena perpetua, orquestaron un esquema de trata de personas enfocado en "mujeres venezolanas vulnerables", a quienes reclutaban para viajar a Estados Unidos con promesas de empleo, según documentos judiciales citados por el DOJ.

Después de ayudarlas a entrar de forma irregular al país norteamericano, los presuntos criminales llevaban a las mujeres a Nashville, la capital de Tennesee, donde les decían que debían saldar su deuda con trabajo sexual y se quedaban con las ganancias, agregó la dependencia en un comunicado.

La red de trata establecida en moteles de la ciudad la dirigían Yilibeth Carmen Rivero y su hijo, Kleiver Daniel Mota, sostuvieron las autoridades estadounidenses.

La madre, agregaron, reclutó a sus hijos adultos y a sus parejas, quienes usaban amenazas de violencia y armas de fuego para someter a las mujeres traficadas por la organización.

Además, añadieron, hacían que las víctimas creyeran que Mota pertenecía a una banda carcelaria venezolana y que había estado en prisión por homicidio en Venezuela para que tuviesen miedo.

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Los venezolanos afrontan cargos como conspiración para el tráfico sexual, conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro financiero y conspiración para cometer lavado de dinero que podrían implicar una condena de cárcel de por vida.

"Estos perpetradores lucraron con el sufrimiento humano al tiempo que socavaban la integridad de nuestra frontera. Estas condenas demuestran que proteger a las personas vulnerables y asegurar nuestra frontera no son objetivos contrapuestos", declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División de Penal del DOJ.

Los acusados recibirán su sentencia definitiva en la semana del 16 de noviembre, cuando un juez federal determinará la condena.