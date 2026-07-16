Peña asegura que crecimiento económico de Paraguay es un logro de 34 años de democracia

Durante una ceremonia de conmemoración del 33 aniversario de creación del Comando de las Fuerzas Militares, Peña valoró que Paraguay "por primera vez en su historia ha vivido una verdadera democracia" gracias a la vigente Constitución de 1992, luego de una historia política marcada por "permanentes golpes de Estado, la prisión, la intolerancia".

El 20 de junio de 1992 fue promulgada la Constitución de Paraguay, la quinta de su historia, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), considerada la más larga de Suramérica.

"La Constitución de 1992 nos dio eso, los únicos 34 años de real democracia en nuestra historia. Y no sólo eso, ese Paraguay democrático se ha caracterizado por un crecimiento económico vigoroso y la reducción de la pobreza, niveles nunca antes alcanzados", afirmó el mandatario.

Desde la promulgación de esa Carta Magna, refirió Peña, Paraguay vive "ininterrumpidamente en democracia con desacuerdos, discusiones y algunas crisis", pero con "elecciones libres" que -aseguró- son "un modelo de transparencia y eficacia a nivel regional y mundial".

"Los datos están ahí, son logros que no son, desde luego míos, ni siquiera de mi partido, aunque sí en una gran parte, sino de la democracia constitucional paraguaya", remarcó.

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Stroessner cayó por un golpe de Estado encabezado por el general Andrés Rodríguez, su consuegro, en la madrugada del 2 al 3 de febrero de 1989, un hecho en el que las propias Fuerzas Armadas "trajeron la democracia al Paraguay", según Peña.

Desde entonces, agregó el presidente, las fuerzas militares del país "se convirtieron en el más fiel y poderoso garante de la democracia paraguaya".

En su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional, pronunciado el 1 de julio pasado, Peña indicó que este año su país vive "el mejor momento económico de toda su historia", algo que atribuyó a la "solidez de la democracia" y la estabilidad política.

La economía paraguaya creció en 2024 un 4,2 %, en 2025 un 6,6 %, la mayor tasa en 12 años, resaltó entonces Peña, que llegó al poder en agosto de 2023.

La pobreza monetaria en Paraguay bajó 3,6 puntos en 2025 y se ubicó en 16 %, frente al 19,6 % de 2024.