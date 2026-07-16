Suben a cuatro los fallecidos en un accidente de un autobús paraguayo en el sur de Brasil

La víctima permanecía hospitalizada después de que el vehículo en el que viajaba, de matrícula paraguaya, se salió en una curva de una carretera, entre los municipios de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado de Santa Catarina, y terminó volcado, declaró el director general de Asuntos Consulares de Paraguay, Carlos Vera, a la radio local Monumental.

La Academia de Danzas Bethania informó en redes sociales que la mujer fallecida es una de las profesoras de esa escuela.

El funcionario diplomático indicó que otras siete personas siguen hospitalizadas en el vecino país, cuatro de ellas menores de 18 años.

La unidad de transporte privado, en la que viajaban 67 pasajeros, retornaba desde la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil, donde la escuela de danzas, oriunda del municipio Colonia Independencia, del departamento paraguayo de Guairá (centro-este), había participado en una competencia.

Según los Bomberos de Santa Catarina, 40 de los viajeros requirieron asistencia médica y fueron trasladados a hospitales locales.

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El intendente (alcalde) de Colonia Independencia, José Resquín, dijo el miércoles a radios locales que las tres fallecidas en el lugar del accidente eran dos mujeres de 75 y 48 años y una niña de 8 años, y las identificó como parientes suyas.

Resquín informó este jueves que los cuerpos de las tres víctimas ya fueron repatriados a Paraguay y serán recibidos en Colonia Independencia para su velatorio.