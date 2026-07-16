Un trabajador muere tras caída de un árbol en medio de laborales por temporal en Chile

El hecho ocurrió en medio de la Ruta Q-180, conocida como Ruta Nahuelbuta en la zona sur del país, cuando la víctima realizaba labores de limpieza y fue alcanzada por un árbol desprendido producto de las fuerte ráfagas de viento que en la región del Biobío han superado los 100 kilómetros por hora.

"Son las cosas que a uno no le gustaría pasar ni tener que informar. Que se le tome el peso cuando ocurren estos frentes de mal tiempo, cuando las condiciones no son las adecuadas para desplazarse, este es un terrible ejemplo de lo que pudiese ocurrir. Esto no ha terminado", alertó el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado.

"Solo llamar a la responsabilidad, al uso del sentido común y ser tremendamente cuidadosos", subrayó la autoridad.

Pese a los esfuerzos de auxilio, la víctima del accidente falleció en el Hospital de Los Ángeles debido a la gravedad de sus lesiones.

El temporal, que se extenderá durante todo el fin de semana según los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, ha dejado a más de 600.000 personas del centro-sur del país sin energía eléctrica y los fuertes vientos han causado daños a infraestructura residencial, como una grúa pluma en Coquimbo, 460 kilómetros al norte de Santiago, que se desplomó sobre los techos de al menos cuatro viviendas, aunque no se registraron lesionados.

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La emergencia llevó al Gobierno ha declarar alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana (RM) -a la que pertenece Santiago- por riesgo de saturación de suelos y la intensidad de los vientos y lluvias durante estos días.

El sistema frontal está asociado a El Niño, un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal durante varios meses y generan temporales intensos en un breve período de tiempo.

El último gran temporal que afectó al país ocurrió en agosto de 2024, cuando murieron al menos tres personas y más de 1,2 millones de hogares se quedaron sin luz, uno de los mayores cortes desde el terremoto 8,8 grados de 2010.