Una empresa de Florida ofrece membresías para evacuar en vuelos privados durante huracanes

La compañía, PriorityEvac, cobra desde 1.250 dólares anuales por persona y ofrece hasta dos vuelos de evacuación por temporada cuando las condiciones meteorológicas indiquen un riesgo significativo para la zona donde se encuentra el cliente. La membresía no incluye el boleto de regreso ni el alojamiento.

La compañía explicó al canal que la iniciativa surgió tras observar las dificultades que enfrentan miles de personas para salir de Florida durante las evacuaciones por huracanes, con carreteras congestionadas y vuelos comerciales agotados o con tarifas elevadas.

La temporada de huracanes atlántica, que va de junio a noviembre, prevé este año hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.