Wall Street cierra en rojo, lastrado por la caída del sector tecnológico

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en los 52.552 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,51 %, hasta 7.533 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,47 %, hasta 25.881 enteros.

Entre las empresas más perjudicadas en la sesión de hoy se encuentra Taiwan Semiconductor, que bajó un 2,3 % después de anunciar en sus resultados trimestrales un incremento en su previsión de gastos.

La compañía anotó que espera que sus inversiones de capital se sitúen entre los 60.000 y los 64.000 millones de dólares este año. Previamente, había pronosticado que esa cifra se situaría entre los 52.000 y 56.000 millones de dólares.

Por su parte, las acciones de Alphabet, matriz de Google y Youtube, retrocedieron un 4,4 % después de que la agencia Bloomberg divulgara que la empresa ha retrasado el lanzamiento de Gemini 3.5 Pro, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente hasta la fecha.

Mientras, Nvidia bajó un 2,4 %, Meta un 2,5 %, Amazon un 2 %, Micron Technology un 5,6 % y Advanced Micro Devices un 5 %.

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En el plano geopolítico, Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra territorio iraní.

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria recogido por la agencia Tasnim, sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania.

Pese a los ataques, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró hoy con una bajada del 0,82 %, hasta 78,95 dólares el barril.