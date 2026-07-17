Bananeros de Ecuador piden reforzar medidas contra plaga Fusarium ante llegada de El Niño

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) confirmó la noche del martes un segundo caso de Fusarium en una finca bananera de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, ubicada junto al predio donde se registró el primer foco a finales del año pasado.

Ante este escenario, el Clúster, que reúne a los principales gremios del sector del banano en el país líder en exportaciones a nivel mundial, hizo un llamado "urgente" a fortalecer las acciones de prevención y gestión del riesgo, al advertir que las lluvias e inundaciones asociadas a El Niño podrían facilitar la dispersión del hongo hacia zonas que actualmente están libres de la enfermedad.

Los gremios exhortaron a los productores a adoptar y reforzar las medidas de bioseguridad y pidieron a los gobiernos locales y a las instituciones nacionales el dragado y limpieza de ríos y canales y que se fortalezcan los controles para evitar el movimiento de agua contaminada entre predios.

Además, que se realice un monitoreo permanente del cultivo para detectar oportunamente síntomas sospechosos, entre otras medidas.

"Proteger la producción bananera y platanera del país exige decisiones oportunas, coordinación efectiva y acciones preventivas sostenidas, especialmente ante los riesgos que plantea este evento climático", señalaron los bananeros.

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El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador está compuesto por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acornabec), la Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos (Agroban), la Cámara de Agricultura de la II Zona y la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla).

Las exportaciones de banano en Ecuador alcanzaron un valor de 2.144 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento de 13,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, que cerró el ejercicio con ventas al exterior por valor de 8.401 millones de dólares, según cifras del sector.