EEUU permite a Boeing certificar aviones 737 Max por primera vez tras crisis de accidentes

La agencia federal, FAA por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado que a partir del 20 de julio permitirá a Boeing certificar tanto los 737 Max como los 787, de manera que la empresa recupera esa "responsabilidad" que durante años han asumido las autoridades mientras sometían sus procesos a fiscalización.

La FAA impidió a Boeing emitir certificados para los 737 Max en 2019, tras un accidente en marzo de ese año en Etiopía, donde murieron 157 personas, y otro en octubre de 2018 en Indonesia, que dejó 189 muertos. En el caso del modelo 787, fue en 2022, por "problemas de calidad en la producción".

En septiembre de 2025, la FAA comenzó a alternar con Boeing estos certificados que confirman que un avión es seguro para volar, y hoy la agencia anunció que desde entonces las conclusiones sobre la calidad de ambas partes han sido "comparables", lo que le permite dar un último paso.

"Según estos resultados, la FAA determinó que puede devolver con seguridad esta responsabilidad a Boeing", indicó la agencia en la nota, en la que subraya que sigue realizando inspecciones, auditorías y revisiones del sistema de producción del mayor fabricante de aviones del mundo.

Las fallas de seguridad del 737 Max, el modelo estrella de Boeing, sumieron a la compañía en una crisis de confianza agravada por el parón de actividad de la pandemia de 2020, que mantuvo su negocio en pérdidas durante varios años e implicó una reestructuración de su cúpula y rondas de despidos.

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Tras conocerse la noticia, las acciones de Boeing subían un 0,4 % en Wall Street.