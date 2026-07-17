Esposa del colombiano asesinado por ICE lo recuerda como un padre dedicado y un soñador

"Era un hombre juicioso, trabajador, entregado a su familia, soñaba siempre en grande, tenía muchos sueños por cumplir, contagiaba a los demás con su alegría. Desde el momento en que nos conocimos nunca más nos separamos", indicó en sus primeras declaraciones este jueves en una rueda de prensa con organizaciones proinmigrantes en Maine.

Rojas habló de su esposo entre lágrimas, recordó cómo se conocieron, de su relación como pareja y del amor por su hija Dulce, de tres años.

"Me siento tan desprotegida, quisiera salir corriendo a los brazos de él y dijera 'tranquila, mi flaca, acá estoy'", declaró acompañada por la hermana de la víctima y el abogado de la familia, Benjamin Gideon.

Durán Guerrero fue asesinado el pasado lunes en Briddeford, al sur de Maine, al ser impactado por balas mientras conducía su coche, en el que viajaba ella y su niña, según han dicho testigos.

Durante su comparecencia, Rojas no quiso responder preguntas de los medios ni comentó nuevos detalles sobre el suceso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ICE afirmó que el colombiano no era el objetivo del operativo que realizaban en busca de un inmigrante con orden de deportación. Tampoco lo era Lorenzo Salgado, el mexicano fallecido en Houston tras ser disparado por otro agente.

El colombiano, que emigró a EE.UU. hace tres años, trabajaba como repartidor y limpiando en una clínica veterinaria.

Por su parte, el abogado de la familia recordó que Durán Guerrero "no había acusado de cometer ningún delito" en sus años en EE.UU. y que su situación migratoria estaba regulada en este país.

"Este lunes salió de la casa como hacia todas las mañanas para trabajar, y en ese momento fue asesinado por agentes del Gobierno federal", dijo el abogado.

El letrado aseguró que era una mañana tranquila en la que "no había reportes de emergencias" y que acabó siendo "destruida por las acciones de los agente federales".

"Johan fue víctima de las políticas del Gobierno. Este tipo de tragedias es un costo de sus operativos, un daño colateral" , denunció el abogado en alusión a la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.