Eurodiputados viajan a Bolivia por primera vez en 20 años para explorar mayor cooperación

"El refuerzo de los vínculos de la UE con Bolivia, en particular entre parlamentarios -después de años sin encuentros estructurados-, es uno de los objetivos de la misión", dijo el Parlamento Europeo en un comunicado.

Tres eurodiputados procedentes de Polonia, Países Bajos y Luxemburgo visitarán La Paz y Uyuni y se verán con los ministros de Presidencia, Jose Luis Lupo, y de Asuntos Exteriores, Fernando Aramayo, así como con el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila Navajas, y de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y con miembros de la comisión de Política Internacional del Senado.

"También se abordarán otras cuestiones de interés común, como los derechos humanos y sociales, el cambio climático y la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Asimismo, se explorarán nuevas áreas de cooperación, entre ellas la explotación del litio y de otros minerales críticos", explicó la Eurocámara.

Los diputados se verán también con organizaciones de la sociedad civil y conocerán un proyecto de desarrollo urbano sostenible con financiación europea.

El presidente de la delegación, el socialista polaco Robert Biedroń, señaló que el primer viaje a Bolivia en más de veinte años refleja el compromiso continuo de la Eurocámara con América Latina en materia de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.

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"Nos reuniremos con parlamentarios, representantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales para evaluar la situación actual sobre el terreno y analizar cómo la Unión Europea puede apoyar las instituciones democráticas de Bolivia", dijo Biedroń, a quien acompañarán el socialista luxemburgués Marc Angel y el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis.