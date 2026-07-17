Grupo Morat invita a seguidores a usar traje en los conciertos de su gira 'Ya es mañana'

Así, esta prenda será la imagen del nuevo tour mundial, que comenzará con una serie de conciertos en el Movistar Arena de la capital colombiana los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto y que recuerda en su ciudad natal los inicios de la agrupación antes de convertirse en una de las bandas de pop en español más escuchadas del mundo.

El traje es "un símbolo que suele asociarse con la madurez, el trabajo y la seriedad que la vida parece exigir con el transcurrir de los años", según un comunicado de su equipo de prensa.

Con esta iniciativa, la agrupación -compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, y los hermanos Martín y Simón Vargas- busca repetir la experiencia de su anterior gira de estadios, 'Antes de que amanezca', cuando más de un millón de asistentes vestidos con pijamas acudieron a la veintena de citas que la banda ofreció en catorce países.

"No queremos uniformar al público. Queremos darles un código para jugar", expresaron en el comunicado los integrantes del grupo, que se juntaron para crear Morat en 2011 mientras estudiaban en la universidad y alternaban las sesiones de grabación con presentaciones en bares y eventos informales.

Se trata de que cada persona integre este código de vestimenta como considere, ya sea vistiendo un traje completo o "con pequeños elementos como una corbata, una camisa, un chaleco o un pantalón".

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Con el álbum 'Ya es mañana', los colombianos ganaron el año pasado el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop/Rock.

Este código de vestimenta acompañará a Morat, que suma más de 20.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, en una gira que el grupo definió como "la más nostálgica y ambiciosa hasta la fecha" y que los llevará a Chile, Argentina y España, donde ofrecerán una decena de conciertos por varias ciudadades.