Honduras prohíbe la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso

La medida fue aprobada el jueves por la noche durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, y, según el Ejecutivo, busca prevenir el ingreso al país de productos elaborados mediante prácticas que vulneren los derechos de los trabajadores y reforzar el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por Honduras.

Con esta prohibición se responde a las obligaciones derivadas de los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la abolición del trabajo forzoso, así como a compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), dijo el Ejecutivo.

El viceministro de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, dijo a EFE en junio pasado que Honduras figura entre los países incluidos en una "lista de observación" de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

El pasado 4 de junio el USTR propuso aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea (UE), México o Ecuador, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Fortín precisó que Washington no ha señalado casos concretos ni infracciones específicas en Honduras, sino que ha centrado su atención en sectores intensivos en mano de obra que suelen estar sujetos a mayor escrutinio internacional, como la agricultura, la pesca, la manufactura, la industria textil y, posiblemente, la minería.

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El funcionario también instó a atender las observaciones planteadas por Estados Unidos "con seriedad y objetividad" y subrayó que las empresas exportadoras deberán reforzar la documentación que acredite el cumplimiento de los estándares laborales y de trazabilidad en sus procesos productivos.