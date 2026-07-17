Un grupo armado toma un distrito afgano por primera vez desde el regreso de los talibanes

"El viernes por la noche, un número de individuos irresponsables y maliciosos atacó la sede del distrito de Yaftal en la provincia de Badakhshan mientras los altos funcionarios del distrito estaban de permiso", informó el portavoz del Comando Provincial de Policía de Badakhshan, Ehsanullah Kamgar.

Kamgar precisó que las fuerzas de seguridad respondieron en cuestión de horas, obligando a los atacantes a retirarse. "Varios de ellos fueron arrestados, mientras que otros lograron huir", añadió.

El portavoz advirtió de que los operativos de búsqueda continúan para capturar a los prófugos, "quienes enfrentarán un castigo inminente por su insurrección antes de que acabe el día".

Según informaron los talibanes, una milicia de reciente creación autodenominada Sepahiyan-e Mihan (Soldados de la Patria) reivindicó el asalto en un comunicado, asegurando haber controlado la jefatura durante varias horas y haberse incautado del equipamiento militar de las instalaciones.

El incidente representa el primer caso reportado de un grupo armado capturando temporalmente una sede de distrito afgano desde que los talibanes tomaron el control de Kabul y Afganistán en agosto de 2021.