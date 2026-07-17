Uruguay confirma segundo vuelo con ayuda humanitaria que partirá este sábado a Venezuela

El avión Hércules KC 130-H de la Fuerza Aérea que iba a viajar este martes finalmente no salió por "un cambio de reglas" por parte del país caribeño, según informó un día antes la ministra de Defensa Nacional uruguaya, Sandra Lazo.

Dicha problemática fue solucionada en la semana tras diálogos entre autoridades de ambos países que por el lado de Uruguay estuvieron encabezados por el canciller, Mario Lubetkin.

"Yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática. Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes tras una catástrofe como la que sucedió. En ese marco además cambian las reglas de juego", explicó Lazo el lunes.

La titular de cartera añadió: "Hay un nuevo cambio de reglas y ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos".

Solucionado esto, el vuelo partirá el sábado en horas de la mañana.

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El pasado 9 de julio, camiones del Ejército uruguayo recogieron quince toneladas de ayuda humanitaria en la Embajada de Venezuela, mientras el Gobierno preparaba un segundo envío de donaciones.

El vuelo que partirá próximamente llevará diferentes tipos ayudas, en su mayoría medicamentos, según informó días atrás el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone.

La primera entrega de ayuda por parte Uruguay partió el pasado 4 de julio y llevó a Venezuela más de siete toneladas y media de insumos médicos, más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media de equipamiento de rescate, como colchonetas y carpas, entre otros.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio deja al menos 4.930 fallecidos, más de 16.700 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda.