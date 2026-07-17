Wall Street abre en rojo, arrastrado por pérdidas en el sector tecnológico

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedía 49 puntos, hasta los 52.503; el selectivo S&P 500 restaba un 0,61 %, hasta los 7,487 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 1,29 %, hasta las 25.547 unidades.

Empresas de chips como iShares Semiconductor y VanEck Semiconductor perdían en torno a un 2 %, mientras que otras tecnológicas como Intel y Nvidia restaban un 1,5 %.

Además, las acciones de Netflix se desplomaron un 10 % después de que la empresa publicara resultados con previsiones a futuro que decepcionaron a los mercados.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas subía un 3,17 %, hasta los 81,45 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán llevaran a cabo ataques contra infraestructuras energéticas, que recrudecen la escalada en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,5 dólares respecto al cierre anterior.

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En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,26 %, hasta lo 4.003 dólares la onza y la plata se devaluaba un 0,28 %, hasta los 56,02 dólares la onza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años perdía 3,3 puntos básicos, hasta el 4,526 %.