Al menos un fallecido y diez heridos al volcarse un autobús en el sur andino de Ecuador

La institución de socorro coordinó durante la madrugada el despliegue inmediato de recursos para atender el siniestro de tránsito del autobús ocurrido en la autopista Cuenca-Azogues.

"Lamentablemente se reportan 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud y una persona fallecida", indicó.

En el auxilio a los pasajeros trabajaron de forma articulada ambulancias y unidades de rescate del Ministerio de Salud Pública, de la Cruz Roja, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos de las ciudades de Azogues, Biblián, Déleg y Cuenca.