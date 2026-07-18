Alertan de fuertes ráfagas de vientos en todo el territorio de Paraguay

En un comunicado, la DMH indicó que en esta región occidental, que comprende el 60 % del territorio paraguayo aunque está escasamente poblada, los vientos podrían presentar "valores superiores" a los 90 kilómetros por hora de forma puntual.

Asimismo, el ente señaló que en la región oriental de Paraguay, la más poblada del país y que integra 14 de sus 17 departamentos, se registrarán este sábado vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, un fenómeno que calificó de intensidad "moderada a fuerte".

Los vientos, informó la DMH en otro comunicado, estarán acompañados de un tiempo caluroso con baja probabilidad de lluvias.

Así, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 y 27 grados y las máximas entre los 32 y los 36 grados en todo el país este sábado.