Ciudad atacada en Sudán duplica su población por la llegada de desplazados, según Gobierno

El comisionado humanitario del Gobierno sudanés en Kordofán del Norte, Mohamed Ismail, dijo a EFE que cerca de 400.000 desplazados en Al Obeid reciben ayuda alimentaria de organizaciones internacionales y locales, pero que otras 800.000 permanecen "fuera del sistema de apoyo", pese a las crecientes necesidades.

El funcionario indicó que la ciudad sigue recibiendo a diario nuevas oleadas de desplazados de los estados contiguos de Kordofán del Sur y del Oeste, que son uno de los principales focos de los combates entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentados desde abril de 2023.

"Desde marzo del año pasado, más de 11.000 familias, que suman unos 60.000 desplazados, han llegado a Al Obeid. Pueblos enteros han huido de los combates. Esto ha duplicado la presión sobre los campamentos y los servicios humanitarios", reiteró Ismail.

Además, recordó que la ciudad sufre una grave escasez de agua por los daños causados por los ataques -la mayoría de ellos efectuados con drones- de las FAR a instalaciones y fuentes de suministro y de servicios.

"Las autoridades y las organizaciones humanitarias están trabajando para ampliar los campamentos e implementar planes de emergencia para proporcionar agua y servicios básicos. Sin embargo, la continua llegada de desplazados y la creciente brecha de financiación mantienen la respuesta humanitaria por debajo del nivel de las crecientes necesidades", lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) también han advertido de que la población en Al Obeid se ha duplicado debido a la llegada de desplazados, mientras que denuncian las dificultades de acceso a la ciudad por los combates, así como la falta de servicios y productos básicos para satisfacer las necesidades de los residentes.

La ONU también ha advertido de que Al Obeid podría vivir una situación similar a la de Al Fasher, ciudad de la región occidental de Darfur que cayó a manos de las FAR en octubre de 2025 tras 18 meses de asedio y en la que el Gobierno sudanés acusa a los paramilitares de haber cometido un "genocidio".

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, mientras que también ha obligado a unas 14 millones a huir de sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamientos del planeta, según la ONU.