Detienen en Ecuador a un presunto colaborador de un grupo disidente de las FARC

La detención del sujeto, también presunto integrante del grupo de delincuencia común La Carbonera, se ejecutó en un centro de salud en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

El detenido llegó al lugar tras resultar herido durante un enfrentamiento armado entre estructuras delictivas, hecho que, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con la disputa por el control territorial, indicó la Policía.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.