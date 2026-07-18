El Ayuntamiento de París sube impuestos sobre las viviendas vacías para impulsar alquiler

"El objetivo es reintroducir en el mercado aproximadamente 20.000 viviendas vacías, incentivando a los propietarios a alquilarlas o venderlas en lugar de mantenerlas desocupadas", indicó este sábado en una nota el Consistorio socialista encabezado por Emmanuel Grégoire.

En la actual norma, que sustituye a una de ámbito nacional vigente desde 1999, se prevén tipos del 17 % el primer año y del 34 % a partir del segundo año de desocupación, pero deja a los municipios la posibilidad de elevarlos al 30 % (primer año) y 60 % (segundo) respectivamente.

"Antes de la reforma, el propietario de un apartamento vacío de 30 m² en el distrito XVII debía pagar un impuesto estimado en 790 euros. En enero de 2027, con el recargo aprobado, pagará 1.400 euros, y luego 2.800 euros a partir de 2028", puso como ejemplo el gobierno local.

La oposición conservadora, por su parte, consideró la medida "inútil" y "un ataque fiscal" contra los propietarios.

Una vivienda susceptible de imposición es la que lleve vacía al menos un año en una ciudad en la que la oferta no satisfaga a la demanda, como es el caso de París. La base de cálculo se determina según el valor catastral de alquiler del inmueble, sin ningún tipo de bonificación o deducción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con datos del 2023 el Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE), había 139.075 viviendas desocupadas en París, en torno al 10 % de la mismas. Otras cerca de 140.000 son residencias secundarias. Así, un 20 % de las viviendas de la capital no son residencias principales.

El Ayuntamiento matizó que se mantendrán las exenciones actuales en los casos en los que la desocupación de una vivienda es ajena a la voluntad del propietario (inmuebles bloqueados por un proceso judicial o una herencia, reformas de gran envergadura o viviendas puestas a la venta o en alquiler a precio de mercado que no encuentran comprador ni inquilino).

La medida del Gobierno sucede en paralelo a la lucha contra el lucrativo alquiler turístico, acusado también de reducir la oferta de viviendas en la capital francesa, que tiene uno de los metros cuadrados más caros del mundo.

El pasado abril, el Ayuntamiento celebró la condena de 585.000 euros contra una sociedad inmobiliaria que había comprado un edificio de viviendas sociales en París para dedicarlas a alquileres de corta duración, sobre todo destinado a turistas.