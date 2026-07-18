Importar granos no es solución contra la inseguridad alimentaria en Honduras, dice experto

Ardón, quien ha trabajado con grupos campesinos e indígenas y realizado estudios relacionados con la actividad agrícola, reclamó en una entrevista con EFE apoyo para estas poblaciones y una política agraria de largo aliento, de 10 a 30 años, que aproveche los microclimas y las laderas para autoabastecer al país y fortalecer el comercio local.

"La inseguridad alimentaria se prolonga y se asegura en esos esfuerzos desesperados, a veces, de los gobiernos, de querer importar alimentos, granos básicos. Esta no es la mejor salida, eso más bien contribuye a ser más profundo el agujero de la inseguridad alimentaria", dijo Ardón a EFE en Tegucigalpa.

El Gobierno hondureño anunció hace dos semanas que importaría fríjoles de Brasil, Nicaragua y Paraguay para garantizar que no haya desabastecimiento de ese grano básico en la dieta de los hondureños.

Sobre las importaciones de granos básicos, Ardón dijo que "es la peor amenaza para los productores locales y el peor incentivo para invertir los esfuerzos de sus reducidos recursos en producir para el mercado" nacional.

Agregó que Honduras tiene entre 20 y 50 microclimas que hacen posible producir casi de todo en laderas, pero eso no se aprovecha.

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"El 84 % del territorio nacional es de laderas, que han estado siendo manejadas históricamente por nuestros campesinos e indígenas, produciendo alimento de alta calidad biológica, con los recursos y la sabiduría que ya tienen", subrayó.

"Tenemos tanta riqueza en entornos productivos a diferentes escalas, que sería una estupidez estar amenazando a nuestros productores con importar masivamente productos de la canasta básica, de alimentos de primera necesidad", sostuvo el antropólogo, que ha sido miembro del Programa de Intercambio y Diálogo en Agricultura Sostenible y del Grupo de Asesores en Agricultura Sostenible, ambas vinculadas a la Organización Pan para el Mundo, de Alemania.

EFE conoció ejemplos de cultivos en laderas a pocos kilómetros de Tegucigalpa, donde los campesinos le sacan el mejor provecho a la tierra.

Ardón aseguró que en Honduras "no hay una política agrícola", sino "mucha improvisación", y que el país debería aprovechar la diversidad de especializaciones que tienen los productores a través de los múltiples microclimas para crear una estrategia que vaya de 10 a 30 años, para que el país se autoalimente.

Afirmó que la seguridad alimentaria se prolonga y se fortalece en la medida en que se apoya a los campesinos e indígenas a elevar la cuota de producción de autoconsumo en cantidad, en diversidad y en calidad biológica.

Esto permitiría abastecer la unidad familiar campesina comunitariamente, regionalmente, municipalmente, a nivel de territorios más grandes e incluso y a nivel del país, dijo el experto, quien ha sido miembro del Programa de Frontera Agrícola de Centroamericana.

Además, Ardón considera que en los barrios más grandes de las ciudades se deben crear centros estratégicos de contacto con los productores locales de granos, "de tal manera que haya un flujo de comercio local, nacional, que nos permita ser cada vez más resistentes en el caso de la seguridad alimentaria y no estar dependiendo de la importación".

Alrededor de la quinta parte de los diez millones de habitantes que tiene Honduras se ve afectada por la inseguridad alimentaria, según diversas fuentes.

Un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma y otras instituciones señala que "la inseguridad alimentaria en Honduras se comporta como un fenómeno crónico-estructural que se intensifica episódicamente con cada evento climático o económico, y cuyo abordaje exige tanto respuesta humanitaria oportuna como política pública sostenida sobre los determinantes subyacentes".