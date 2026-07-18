Israel acoge en sus bases militares más aviones cisterna de EE.UU. por escalada con Irán

"Estados Unidos ha decidido ajustar su despliegue militar en la región y como parte de este ajuste, en coordinación con las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) se decidió reforzar la flota de aviones cisterna estacionados en Israel con más aeronaves de repostaje", recoge el comunicado compartido con esta agencia.

Las fuerzas armadas israelíes, en coordinación con Estados Unidos, decidieron redirigir las aeronaves estadounidenses que están llegando al país a las bases del Ejército, en lugar de al aeropuerto internacional de Ben Gurion, en el centro de Israel.

"Las FDI están haciendo todos los esfuerzos posibles para facilitar el despliegue de las fuerzas de EE.UU. en Israel mientras salvaguardan las necesidades de aviación civil internacional del país", concluyó el oficial.

En medio de la última escalada con Irán, EE.UU. ha suspendido la retirada de sus aviones militares cisterna del aeropuerto de Ben Gurion, en la periferia de Tel Aviv, lo que ha provocado la queja de la Autoridad Aeroportuaria israelí por la posible cancelación de vuelos comerciales que conllevaría que sigan ocupando espacio en el principal aeropuerto del país.

Hace un mes, el aeropuerto de Ben Gurión ya avisó de que se vería obligado a cancelar vuelos comerciales si no se retiraban de las pistas 15 aviones estadounidenses, estacionados allí desde la guerra contra Irán que arrancó el 28 de febrero.

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Tras el anuncio de acuerdo entre Irán y EE.UU. para poner fin a la contienda, se trasladaron varios de los 72 aviones que había en Ben Gurión a bases militares dentro de Israel.