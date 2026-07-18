Los militares hallan un arsenal antiguo escondido en la prisión más peligrosa de Ecuador

El arsenal hallado en una caleta contenía fusiles, pistolas, municiones de todo calibre, granadas, lanza granadas, explosivos, mechas lentas, detonantes, entre otros, informó el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo en redes sociales

"Esto podría haber sido utilizado para realmente crear un problema, un amotinamiento severo en la Penitenciaría", dijo.

En un vídeo en el que se presenta el armamento, se escucha comentar que el armamento estaba "encaletado bajo el cemento más de dos años" y corresponde a "cuando se enfrentaban las bandas y cuando habían las matanzas desde el año 2021 y anteriormente también".

"Esto lo hemos conseguido gracias al trabajo de Inteligencia y por el control que permanentemente establecen las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios que están bajo su cuidado", señaló el ministro.

Añadió que "los escondites del crimen se están acabando y las mafias ya no tienen el control donde creían tenerlo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Ese año, el Gobierno puso a los militares a cargo de las prisiones, pero ahora algunas de las cárceles están bajo responsabilidad de la Policía.

Pese a la declaratoria de "conflicto armado interno", 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.