Panamá expresa condolencias a España por los muertos en los incendios de Andalucía

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que "Panamá acompaña en el dolor a las familias de las víctimas, expresa su solidaridad con las personas heridas, desaparecidas y desplazadas", y que además "hace votos" por el éxito de las labores "para controlar el incendio y salvaguardar vidas".

De igual manera, el Gobierno panameño extiende sus condolencias a los Gobiernos y pueblos de los demás países que han perdido nacionales en esta tragedia, "en especial a las familias de las victimas extranjeras que se encontraban en la zona afectada".

La cancillería panameña agrega que "esta dolorosa emergencia constituye un nuevo recordatorio de la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos que afectan a distintas regiones del mundo", a la vez que "reafirma su compromiso con los esfuerzos internacionales orientados a enfrentar los desafíos los efectos que representan los efectos del cambio climático sobre nuestras sociedades y ecosistemas", concluye.

En Almería, el Centro Integrado de Datos (CID) informó que el jueves pasado fueron entregados a sus familias los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), y que sólo quedaban cinco víctimas en el Instituto de Medicina Legal a la espera de ser reclamadas por sus allegados.

El balance definitivo del siniestro contabiliza un total de trece víctimas mortales: ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Doce de los fallecidos eran extranjeros (siete del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos) y uno español.