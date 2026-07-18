"Las unidades de avanzada del ejército se encuentran a menos de cinco kilómetros del este de Kramatorsk. Se está concentrando el fuego en las tropas del ejército ucraniano que mantienen posiciones en los límites de la ciudad", dijo Guerásimov al inspeccionar uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad (Oeste), según la agencia Interfax.

Al respecto, precisó que los hombres de la agrupación Sur han accedido a la localidad de Oleksievo-Druzhkivka, donde combaten contra sus defensores en un intento de avanzar hacia Druzhkivka, considerada la puerta hacia Kramatorsk desde el sur.

A su vez, el jefe de las Fuerzas Armadas rusas subrayó que las tropas rusas han tomado la estratégica localidad de Piskunivka -unos 15 kilómetros el este de Sloviansk-, para lo que tuvieron que cruzar el río Severski Donets.

Guerásimov volvió a insistir en que los soldados rusos han doblegado casi definitivamente la resistencia ucraniana en Krasni Limán, localidad clave para la conquista de Sloviansk, el segundo baluarte del ejército enemigo en el Donbás.

Ucrania niega que el ejército ruso haya tomado en su totalidad el bastión de Kostiantínivka, lo que habría permitido al enemigo progresar hacia el norte de la región de Donetsk, donde Kiev controla menos de la quinta parte del territorio.

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Según la prensa independiente, el presidente ruso, Vladímir Putin, no está interesado en la reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania, estancadas desde febrero, hasta la toma de todo el Donbás.

El Kremlin volvió a pedir esta semana a Kiev que cumpla con la demanda rusa de replegar sus tropas de Donetsk, al tiempo que amenazó con ampliar su control del norte del país si los ucranianos continúan atacando las refinerías en la retaguardia rusa.

El creciente hartazgo con la guerra entre los rusos, sumado a la contracción económica y el grave déficit de combustible han causado un desplome de la popularidad de Putin a los niveles anteriores a la guerra, cuando faltan dos meses para las elecciones legislativas.