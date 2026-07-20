Al menos cinco muertos y más de 20 heridos tras ataques con drones ucranianos contra Rusia

Las autoridades regionales comunicaron en redes sociales sobre dos muertos y cuatro heridos en la región fronteriza de Bélgorod, una de las más castigadas debido a los ataques diarios.

En la región de Briansk, también fronteriza con Ucrania, se notificó la muerte de un bombero que fue enviado a extinguir un incendio provocado por un ataque de drones contra dicho territorio. El gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk, cifró en un total de 13 heridos.

El gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, comunicó la muerte de un joven de 20 años y otros siete heridos.

Además, las autoridades de la misma región informaron de la muerte de un hombre de 39 años y de otra mujer herida.

También se registraron unos 10 heridos en la región de Moscú, donde fueron atacadas varias instalaciones industriales y edificios residenciales, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Según información preliminar, debido a los ataques con drones contra la región de Moscú resultaron heridas 10 personas, incluido un menor de edad", afirmó el gobernador de la región, Andréi Vorobiov, en Telegram.

La Alcaldía de Moscú denunció que durante la noche la región que rodea la megalópolis fue atacada por más de 400 drones ucranianos.