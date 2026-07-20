Alemania conmemora 82 años del atentado fallido contra Hitler de la operación Valquiria

En el complejo que ocupa el Memorial de la Resistencia Alemana, que en tiempos del Tercer 'Reich' fue sede, entre otros órganos, del Ministerio de Defensa nazi, la ministra de Educación, Karin Prien, instó a recordar la heroica actitud de quienes actuaron contra el poder nacionalsocialista.

"La historia de la Resistencia nos recuerda que las personas no nacen héroes", sino que "aprenden a asumir responsabilidades cuando la libertad y la dignidad humana están en peligro", dijo Prien.

"Ésa sigue siendo nuestra tarea", abundó la política cristianodemócrata, que tomó la palabra en presencia de, entre otros, el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Alemania, Carsten Breuer.

Durante la ceremonia, se colocaron varias coronas de flores en honor a las víctimas del nacionalsocialismo, en particular los cinco oficiales que trataron de asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944 con la operación Valquiria.

En dicha tentativa participaron, entre otros, el general retirado Ludwig Beck, el general Friedrich Olbricht, el coronel Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, además del coronel Claus Schenk, conde de Stauffenberg y el teniente primero Werner von Haeften.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varios de ellos fueron ajusticiados por el régimen en el lugar en el que se desarrolló la ceremonia de este lunes.

"Honramos sus nombres en la placa conmemorativa que se encuentra aquí, en el patio de honor", pues "son representantes de todos aquellos que participaron en el intento de golpe de Estado del 20 de julio de 1944 contra el nacionalsocialismo", dijo en el acto Valerie Riedesel, responsable de la Fundación 20 de julio de 1944.

Von Stauffenberg fue quien personalmente trató en vano de matar a Hitler con una bomba en un cuartel general situado cerca de la actual ciudad polaca de Kętrzyn, antigua Rastenburgo, y tras el atentado fue ejecutado en Berlín en represalia junto a sus cómplices.

Los planes de la operación Valquiria incluían, además del atentado contra Hitler, la toma del Cuartel General del Mando Supremo de las fuerzas militares nazis, pero la fallida operación se saldó con la detención y muerte de sus organizadores a manos del régimen.

Antes de que comenzara la ceremonia tuvo lugar un incidente protagonizado por un miembro de la familia de uno de los ejecutados por los nazis, el teólogo Dietrich Bonhoeffer, en el que el varón de mediana edad trató de quitar la corona de flores a las víctimas del Tercer 'Reich' depositada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Varias personas intervinieron para impedir su acto contra la ofrenda de la AfD, partido que actualmente se encuentra parcialmente vigilado como caso de "extremismo de derechas" por la Oficina para la Protección de la Constitución, nombre que reciben en Alemania la inteligencia del Interior, en varios estados federados germanos.

El familiar de Bonhoeffer acabó por deponer su actitud y finalmente pudieron tener lugar los actos a la memoria de la resistencia alemana al régimen nazi, aunque la corona de flores de AfD quedó parcialmente dañada.