Armenia ya puede exportar su pescado a la UE

"Ahora podemos exportar pescado y productos pesqueros de Armenia a la Unión Europea", declaró Papoyán en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales, en el que explicó que se han obtenido todos los permisos necesarios de la UE y que Armenia ha adoptado los procedimientos de exportación pertinentes.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció el mes pasado que el bloque europeo estaba preparando un paquete de ayuda para Armenia que incluye 50 millones de euros para aliviar los efectos económicos de las restricciones a productos armenios impuestas recientemente por Rusia.

En concreto, Von der Leyen apuntó a "medidas destinadas a facilitar el comercio de determinados productos armenios, en particular los agroalimentarios", así como "apoyo concreto a los sectores afectados".

Un mes después, ya desde Ereván, la presidenta de la CE anunció exenciones arancelarias para Armenia ante las presiones económicas de Moscú.

Indicó que la unión puede redirigir las mercancías "que actualmente están destinadas al mercado ruso, al mercado unido de la UE, con 450 millones de consumidores".

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"Esta medida abrirá las puertas a Europa para casi el 99 % de todos los productos agropecuarios de Armenia, así como del 90 % de las exportaciones de bebidas alcohólicas al mercado de la UE", dijo.

El acercamiento del Gobierno armenio a la UE y la celebración de dos cumbres europeas en Ereván en mayo pasado, a una de las cuales asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impulsaron a Moscú a exigir a Ereván que eligiese entre la pertenencia a la Unión Económica Eurasiática (UEE), liderada por Rusia, y la UE.

Según el Gobierno armenio, sus pasos no pretenden perjudicar las relaciones con Rusia, principal socio comercial del país caucásico, sino diversificar la política exterior del pequeño país.