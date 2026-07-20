Burnham promete un nuevo modelo político y económico para el Reino Unido

Sin concretar ninguna promesa, Burnham - que aún no ha anunciado su equipo de gobierno - anunció un plan de acción de diez años en el que el foco estará en "dar a la gente algún respiro y alguna ayuda con el coste de la vida", una idea que viene repitiendo como su principal argumento.

Porque -reconoció- el anterior gobierno laborista ha tenido un defecto: "No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años", anunció.

Adelantó que los cambios incluirán cambiar el sistema educativo, reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, todo ello "respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales".

los que se enfrentaba: una aparente renuncia a un mayor endeudamiento para financiar políticas sociales, y una garantía de que el Reino Unido no se apartará de la línea de mayor inversión en defensa impuesta por la OTAN y por su principal contribuyente, el presidente estadounidense Donald Trump.

En las próximas horas se espera con expectación el anuncio de los nombres del que será su primer gabinete, con especial atención a los titulares de Economía, Interior, Defensa y Exteriores.