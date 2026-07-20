Cancelan 20 vuelos en Puerto Rico por los incendios de Canadá que afectan el este de EEUU

Según explicó Aerostar en un escueto comunicado, las cancelaciones fueron "por condiciones climatológicas que afectan la costa este de Estados Unidos".

La mayoría de las cancelaciones son hacia las ciudades de Nueva York, Boston y Orlando, detalló Aerostar en la nota.

De los veinte vuelos, 19 son de la aerolínea JetBlue, mientras que el restante es de Delta Air Lines.

En totalhan sido afectados 3.207 pasajeros por esas cancelaciones, 1.918 en llegadas y los restantes 1.289 por salidas.

Por ello, Aerostar pidió a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.

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En los pasados días, el humo de los incendios forestales activos en Canadá ha afectado la calidad del aire en partes del noreste de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston, según reportes de las autoridades meteorológicas y ambientales estadounidenses.

Hasta el pasado viernes, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia se encontraban bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de los incendios.

Además, más de 800 incendios forestales activos se reportaron en Canadá, y el humo continuaba desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.