China denuncia hostigamiento de embarcaciones filipinas en arrecife disputado con Manila

Según un comunicado compartido este lunes por la CCG, alrededor de las 09:00 horas de ese mismo día (01:00 GMT), dos botes de goma procedentes del buque Sierra Madre, varado por Manila en Second Thomas (conocido en Filipinas como Ayungin y en China como Ren'ai), se aproximaron rápidamente y embistieron a la embarcación china, pese a reiteradas advertencias explícitas.

La Guardia Costera denunció que la parte filipina "golpeó de forma malintencionada" a los agentes chinos con remos, pértigas y otras herramientas durante el incidente.

En respuesta, la CCG adoptó medidas que incluyeron advertencias verbales, maniobras de la embarcación y contramedidas recíprocas para, según el texto, estabilizar la situación.

La Guardia subrayó que continuará llevando a cabo operaciones de protección y de cumplimiento de la ley en la zona y que salvaguardará "con firmeza" la soberanía territorial nacional y los derechos e intereses marítimos.

El episodio se enmarca en la disputa por el arrecife, punto del archipiélago de las islas Spratly donde el encallado buque Sierra Madre mantiene una pequeña guarnición filipina desde 1999 para reclamar la soberanía del área, donde son recurrentes los incidentes entre embarcaciones de ambos países.

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Las autoridades filipinas alegan que Second Thomas y otro atolón en disputa, el Scarborough (conocido como bajo de Mansiloc en Filipinas y como Huangyan Dao en China), ocupado por Pekín, se encuentran dentro de las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de su zona de exclusividad económica, que según la ley internacional le da derecho a la explotación de los recursos.

Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., quien ha reforzado su alianza militar con EE.UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.

Este incidente se produce días antes de que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, viaje a Manila para participar este miércoles en la reunión de cancilleres entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Wang podría reunirse, en los márgenes del encuentro, con su homóloga filipina, Theresa Lazaro, en lo que supondría el primer contacto entre los jefes de la diplomacia de ambos países en dos años.