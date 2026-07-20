Cinco muertos en ataques aéreos rusos contra Pavlograd, Kramatorsk y Zaporiyia

En la ciudad de Pavlograd, situada en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, las dos víctimas mortales perdieron la vida al lanzar las fuerzas rusas una bomba aérea que provocó daños en zonas residenciales. Otras trece personas resultaron heridas, según informó en su canal de Telegram el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Por otro lado, Kramatorsk sufrió durante la mañana de este lunes hasta seis ataques aéreos rusos, según dijo la Policía ucraniana al informar de la muerte de otras dos personas.

Esta ciudad de la región oriental de Donetsk está expuesta al fuego permanente de las tropas rusas, que tratan de avanzar hacia el municipio y se encuentran ya a pocos kilómetros del bastión ucraniano.

Por último, la persona que murió en Zaporiyia -ciudad de la región homónima del sureste de Ucrania- falleció a causa del impacto de una bomba aérea guiada rusa, según el gobernador regional, Iván Fédorov.

Los rusos han lanzado hasta seis bombas aéreas contra Zaporiyia en las últimas horas.