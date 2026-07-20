Consejo Electoral de Ecuador acata suspensión de partido aliado al correísmo para comicios

El pasado viernes, un magistrado del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por nueve meses al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que había elegido como candidatos a las principales figuras del partido Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa (2007-2017), inhabilitado también a pedido de la Fiscalía.

El juez tomó esa decisión tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que le informaba de la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de activos.

En marzo pasado, otro juez suspendió por nueve meses a la RC por la misma razón: la existencia de una investigación por presunto lavado de dinero, conocida como 'Caja Chica', contra Correa y otros miembros del partido, en la que la Fiscalía presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

El juez también dispuso el viernes que se informe al CNE sobre la suspensión para que "adopte las actuaciones administrativas necesarias para su ejecución" y le dio un plazo de tres días para acatar la decisión.

Durante la sesión de este lunes, la consejera Elena Nájera señaló que la medida tomada por el juez era "violatoria al derecho de participación y a la garantía del debido proceso"; sin embargo, afirmó que al CNE no le quedaba "más que cumplir" con lo dispuesto.

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La suspensión de Amigo fue rechazada este lunes por organizaciones defensoras de derechos humanos, que pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluar la activación de la Carta Democrática Interamericana ante esta y otras decisiones que, consideran, "afectan la participación política de la oposición".

Por su parte, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que han sellado alianzas con más partidos para no quedarse fuera de las elecciones locales de noviembre, pero evitó este lunes dar los nombres de esos movimientos, por temor a posibles acciones que, dijo, se puedan tomar contra esas organizaciones.