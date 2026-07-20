De la Espriella anuncia a los futuros embajadores de Colombia en España y Venezuela

Los nombramientos fueron anunciados por De la Espriella de manera informal durante el acto conmemorativo del Día de la Independencia que encabezó en Medellín y en el Túnel del Toyo, en el departamento de Antioquia (noroeste), al referirse a ambos como integrantes del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.
Mejía, de 63 años y oriundo de Manizales, capital del departamento de Caldas, es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Fue senador por el partido uribista Centro Democrático durante dos periodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022) y presidió la Comisión Quinta del Senado, que se ocupa de los asuntos agropecuarios, medio ambiente y recursos naturales, entre otros.
Antes de llegar al Congreso desarrolló su actividad en el sector agropecuario y participó en la fundación del movimiento Democracia Viva, creado en Caldas e inspirado en el manifiesto programático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe.
El año pasado, Mejía fue de los primeros uribistas que dejó las filas del Centro Democrático para sumarse a la candidatura presidencial de De la Espriella.
El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, presentó el pasado jueves su renuncia al cargo que, según dijo, se hará efectiva el 6 de agosto, víspera de la investidura de De la Espriella, ante "la senda hacia la que avanza el país".
Por su parte, Jaller llega a la diplomacia tras una carrera de más de dos décadas en el sector privado, principalmente en el Grupo Éxito, donde desde 2022 ocupó la Vicepresidencia de Retail y estuvo al frente de las operaciones de las marcas Éxito y Carulla.
Durante la campaña presidencial, el empresario y abogado hizo parte del equipo de asesores de De la Espriella, aportando su experiencia a la construcción de la propuesta de Gobierno.
Las embajadas en España y Venezuela son consideradas dos de las representaciones más relevantes de la política exterior colombiana: la primera por la estrecha relación política, económica y cultural con Madrid, y la segunda por la compleja agenda bilateral con Caracas, que incluye asuntos migratorios, fronterizos, comerciales y de seguridad.
En el mismo acto, De la Espriella anunció además la designación de Jaime Uribe como futuro presidente de ProColombia y reiteró que la seguridad será uno de los ejes centrales de su Gobierno.