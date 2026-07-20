Demanda busca revelar papel de youtuber conservador en bloqueo de ayudas sociales de Trump

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) congeló fondos de las partidas de subvenciones de servicios sociales a los estados Minesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado a inicios de este año.

El secretario del HHS, Robert Kennedy Jr, endureció su ofensiva contra estos supuestos fraudes después de que Nick Shirley, un youtuber conservador con casi un millón de seguidores, publicara un video en diciembre pasado que documenta una visita a Minesota para investigar estas presuntas irregularidades.

La solicitud presentada a un tribunal federal del Distrito de Columbia por la ACLU incluye la divulgación de los registros de comunicación entre funcionarios federales y Shirley, cuyo video viral fue difundido públicamente y citado por altos funcionarios de la Administración como la base de las restricciones.

"El público merece saber por qué la Administración Trump está restringiendo el acceso a fondos esenciales para el cuidado infantil y la asistencia familiar, de los cuales dependen cientos de miles de familias", afirmó Linda Morris, abogada del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU.

La decisión del Gobierno del presidente se enmarcó en el escándalo por los supuestos casos de fraude millonarios relacionados con la comunidad inmigrante de Somalia en Minesota que derivó en un operativo migratorio en enero pasado, en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

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La demanda se basa en la Ley de Libertad de Información (FOIA), que permite solicitar acceso a registros y documentos del Gobierno federal.