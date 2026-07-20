Dos ONG salvadoreñas denuncian inclusión de sindicalista en "juicio masivo" de pandillas

"Denunciamos que el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado ha señalado una audiencia de juicio 'masivo' para los días 25 y 26 de agosto de 2026, en la que incorporan al compañero Geovanni Aguirre a pesar de contar con dos órdenes de libertad que no llegaron a hacerse efectivas, manteniéndose su privación de libertad", indicaron en un comunicado.

Aguirre está detenido desde mayo de 2022 en el marco del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y con el que el Gobierno combate a las pandillas o maras.

El régimen de excepción ha dejado más de 92.480 detenciones de personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas. La medida cuenta con amplio respaldo popular, así como denuncias de 6.400 violaciones a derechos humanos y más de 540 personas muertas bajo custodia del Estado.

Aguirre es "reconocido dirigente sindical de la Alcaldía de San Salvador" que fue "capturado el 8 de mayo de 2022, posteriormente puesto en libertad con medidas sustitutivas y recapturado de manera arbitraria el 1 de junio de 2023, pese a no existir fundamento legal que justificara dicha decisión", dijeron las ONG.

Denunciaron que el último peritaje médico practicado al detenido fue "hace aproximadamente dos años", y que desde entonces "la defensa y sus familiares no han tenido acceso a información médica actualizada que permita conocer con certeza su condición de salud, circunstancia que incrementa la preocupación por su integridad física".

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El pasado 9 de julio, unas ochenta organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales pidieron mediante una carta la liberación de Aguirre.