Ecuador lleva a ONU propuesta para fortalecer cooperación internacional contra el crimen

Kury, quien ya está en Nueva York, participará en un debate del Consejo de Seguridad sobre 'La gobernanza de los recursos naturales: fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad', donde expondrá la postura de Ecuador sobre la necesidad de mejorar la gestión de esos recursos para enfrentar las economías ilícitas vinculadas a la delincuencia organizada.

Durante su intervención, el ministro "promoverá una mayor cooperación internacional, la trazabilidad de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de mecanismos destinados a contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible", según detalló la Cancillería.

Además, Kury también se reunirá con la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, y con la secretaria general adjunta de la ONU, Amina J. Mohammed.

Como parte de la agenda que realizará en Estados Unidos, el canciller también visitará el Consulado de Ecuador en Nueva Jersey para conocer las necesidades de los ciudadanos y verificar el funcionamiento de las áreas de atención.