EEUU cerró casi 2.000 webs, la mayoría colombianas, que transmitían ilegalmente el Mundial

Las páginas web emitían en tiempo real los partidos del Mundial 2026, que concluyó anoche con la victoria de España contra Argentina en la final (1-0).

Los dominios bloqueados correspondían principalmente a Colombia (1.140), seguidos de Brasil (309), República Dominicana (256), Perú (28) y Argentina (14).

"El esfuerzo sostenido para incautar más de mil dominios dedicados a la transmisión ilegal de la Copa Mundial confirma el compromiso del gobierno con los derechos de propiedad intelectual y con el éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026", declaró en un comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.

El dispositivo se enmarcó en la Operación Tarjeta Roja que lanzaron las autoridades estadounidenses en el marco del Mundial, y que también incluyó operativos de búsqueda e incautación en Colombia para combatir la falsificación de ropa deportiva, en los que once personas resultaron arrestadas.

El Departamento de Justicia anunció que la actuación fue producto de una investigación de la Oficina de Campo de Washington del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual.