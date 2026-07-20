EEUU lanza nuevos ataques contra Irán en el décimo día de ofensiva tras ruptura de tregua

Los bombardeos, ordenados Trump, comenzaron a las 16.00 hora del Este (22.00 GMT) y tienen como objetivo reducir las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía, de acuerdo con una publicación en X del Comando Central.

Las fuerzas armadas no detallaron los puntos concretos alcanzados ni los medios militares empleados en esta nueva operación.

Desde el fin de la tregua anunciada por Trump a principios de julio, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques mientras Washington sostiene que busca limitar las capacidades ofensivas iraníes contra la navegación comercial en la región.

Durante este periodo, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Previo a esta nueva ronda de ataques, Trump amenazó a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Iraq.

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"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más", advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han sucedido bombardeos y ataques de uno y otro lado.