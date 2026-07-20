EE.UU. vuelve a atacar Irán y Trump advierte que pagarán por muertes de soldados

Washington anunció una nueva serie de ataques contra la República Islámica. Además de los ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, los aliados yemeníes de Teherán, los rebeldes hutíes, amenazaron con extender aún más el conflicto al anunciar un bloqueo marítimo a Arabia Saudita.

Un protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, con miras a abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con el reinicio de hostilidades entre ambos países, enfrentados desde el 28 de febrero con los ataques israeloestadounidenses a Irán.

“La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala”, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, tras la novena noche consecutiva de bombardeos estadounidenses.

Esta andanada de ataques deja hasta ahora un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste, a más de 1.000 kilómetros del Golfo, según las autoridades locales.

El alcance de los bombardeos se extiende al centro y el este de Irán, mucho más allá de las regiones del sur donde se concentraron inicialmente los ataques tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.

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La advertencia de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que pagará “muchas veces más” por cada soldado estadounidense que mate, después de que en los últimos días tres efectivos murieran, dos en ataques contra una base en Jordania el viernes, y otro el domingo durante la destrucción de municiones sin explotar procedentes de un dron en el norte de Irak.

En total, 17 militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra.

Del lado iraní el último balance oficial publicado el viernes da cuenta de 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a principios de julio.

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Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (CENTCOM) informó en X que el lunes lanzó nuevos ataques “diseñados para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz”.

Estados Unidos afirma apuntar a objetivos militares, pero Irán acusa a Washington de llevar a cabo ataques en localidades, en particular en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue tomada como blanco, según Irán.