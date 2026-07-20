Ejército libanés empieza despliegue en primeras zonas acordadas para la retirada israelí

En un comunicado, el mando militar informó de que sus unidades siguen llevando a cabo sus misiones en las localidades de Froun, en el distrito de Bint Jbeil, y Srifa, en el de Tiro.

En paralelo, mantiene la coordinación con el Grupo Especial de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L) con vistas a iniciar el despliegue en Zawtar al Gharbiya, en la gobernación de Nabatieh, una vez que las fuerzas israelíes se retiren de esa localidad.

El Ejército instó a los ciudadanos a no dirigirse por el momento a Zawtar al Gharbiya y a respetar las instrucciones de las unidades militares desplegadas con el fin de preservar su seguridad.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos confirmara este lunes el inicio de la implementación de las primeras "zonas piloto" para facilitar la retirada gradual de las tropas israelíes del sur del Líbano y el despliegue del Ejército libanés en Froun, Srifa y Zawtar al Gharbiya.

La puesta en marcha de este mecanismo coincide con una nueva jornada de bombardeos israelíes sobre distintas zonas del sur del Líbano, pese a la tregua vigente, y precede a la reunión prevista para este martes en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo libanés, Joseph Aoun, quienes abordarán el proceso de retirada israelí y la situación de seguridad en la frontera.