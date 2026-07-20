El canciller chino dice a candidata guyanesa que "el mundo sería un lugar peor sin la ONU"

Wang hizo estas declaraciones en un encuentro con la representante permanente de Guyana ante la ONU, en el que ambos abordaron el futuro de la organización y el proceso para elegir al sucesor de António Guterres al frente de la Secretaría General de Naciones Unidas, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino indicó que el sistema internacional con la ONU como eje se encuentra sometido a "desafíos" y aseguró que la comunidad internacional espera que la próxima persona al frente del organismo pueda "afrontar las dificultades actuales".

Wang aseveró que el próximo secretario general deberá desempeñar el papel que corresponde a Naciones Unidas "en favor de la paz y el desarrollo", al tiempo que defendió la autoridad de la organización y el sistema internacional articulado en torno a ella.

El ministro afirmó además que el multilateralismo constituye una "garantía para los países pequeños y medianos", y que China participará en el proceso de elección con una actitud "responsable y constructiva".

Pekín respaldará, conforme a la Carta de Naciones Unidas, a una persona que respete sus principios, "tenga capacidad", "actúe con imparcialidad" y "asuma sus responsabilidades", agregó Wang.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Rodrigues-Birkett declaró que el multilateralismo no es una opción, sino una "necesidad" ante "la expansión de los conflictos, la crisis climática y los retrasos en materia de desarrollo", según el comunicado.

La candidata defendió asimismo una reforma que permita a Naciones Unidas actuar con "mayor flexibilidad y eficacia", reforzar la equidad y situar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional.

La diplomática guyanesa, embajadora ante la ONU desde 2020 y ministra de Exteriores de su país entre 2008 y 2015, es una de los seis aspirantes a suceder a Guterres, cuyo mandato concluye el próximo 31 de diciembre.

El Consejo de Seguridad prevé formular sus consideraciones sobre las candidaturas entre el 24 y el 30 de julio, mientras que la persona elegida asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

Muchas voces dentro del organismo piden que la próxima persona al frente de la ONU sea una mujer, ya que hasta ahora el cargo siempre ha sido ocupado por hombres, y que sea de América Latina y el Caribe para cumplir con la rotación regional.

Además de Rodrigues-Birkett, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la costarricense Rebeca Grynspan, y la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa cumplen con ambos requisitos.