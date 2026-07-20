El Ejército israelí mata a tres gazatíes en un ataque a un vehículo en el sur de la Franja

Un dron militar israelí dirigió un proyectil a un coche en Mawasi, cerca de Jan Yunis, matando a al menos tres personas e hiriendo a varias más, según personal del hospital gazatí de Al Nasser.

Por el momento, dos de los fallecidos han sido identificados como Alaa Mohamad Shaat y Hamada Abu Nahiya, informa este hospital.

Por la mañana el Ejército israelí ya había atacado otro vehículo, en este caso en la ciudad de Gaza (centro), hiriendo a 14 personas que fueron trasladadas a los hospitales gazataíes de Shifa y Al Saraya, según fuentes médicas.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado octubre, Israel sigue llevando a cabo ataques diarios contra la arrasada Franja de Gaza que acaban con la vida de una media de cuatro personas al día.

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El limitado territorio donde viven los gazatíes está devastado tras casi tres años de ofensiva israelí, con un 80 % de sus edificaciones destruidas o dañadas, lo que ha forzado a cientos de miles de personas a vivir en tiendas de campaña tras verse desplazadas de sus hogares múltiples veces.

Las tropas israelíes han tomado ilegalmente hasta el 70 % de la Franja de Gaza y han ido ganando territorio desde el 53 % que ocupaban cuando se firmó la tregua.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 1.158 personas fallecieron en ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua.

En total, el Ejército israelí ha matado a 73.283 personas desde el inicio de su ofensiva el 7 de octubre de 2023.