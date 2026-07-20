El mexicano David Martínez reduce su participación en el español Banco Sabadell al 1,94 %

Con esta operación, Martínez Gumán mantiene una participación de un valor estimado de 15,6 millones de euros en el banco.

El pasado noviembre, Martínez Guzmán dejó de ser consejero tras doce años en el máximo órgano de gobierno del Sabadell. Fue un mes después de que apoyara la oferta de compra de acciones (opa) del Sabadell por el banco también español BBVA.

Este, a su vez, utilizó este respaldo de Martínez Guzmán para intentar convencer a los accionistas minoritarios.

No obstante, finalmente la opa hostil de BBVA por el Sabadell no fructificó, al quedarse por debajo del 30 % de accionistas que la aceptaron y lograr apenas un 25,47 % de los derechos de voto.