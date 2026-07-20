El presidente de Guatemala resalta el aumento de exportaciones y de inversión extranjera

Arévalo de León citó los resultados de los cinco primeros meses del año, en comparación con el mismo lapso de 2025, según los cuales las exportaciones crecieron un 5,5 % para llegar a 7.199 millones de dólares y la inversión extranjera directa (IED) en 6,88 % para totalizar 529 millones de dólares.

"Estos son resultados que se lograron con el liderazgo de un Gobierno eficiente", aseguró Arévalo de León en una rueda de prensa.

En opinión del presidente, el crecimiento de la economía "está trayendo más empleo y desarrollo", lo que se ha visto reflejado en un aumento de afiliados al Seguro Social guatemalteco.

De igual manera, Arévalo de León considera que Guatemala "es un socio confiable y el mundo lo reconoce".

Los datos oficiales de exportaciones divulgados la semana pasada establecen que los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior en 2026 han sido el café con 892 millones de dólares en ventas (un 12,4 % del total), seguido por los artículos de vestuario con 665 millones (9,2 %).

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En cuanto a los destinos, los principales mercados fueron Centroamérica, con compras por valor de 2.339 millones de dólares (32,5 %) y Estados Unidos, con 2.315,3 millones de dólares (32,2 %), seguidos de la Eurozona con 641,7 millones de dólares (8,9 %), México con 311 millones (4,3 %) y Canadá con 202,4 millones (2,8 %).

Guatemala cerró el 2025 con un total de 15.595,3 millones de dólares en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los 14.556,3 millones de dólares registrados en 2024.

Por su parte, la ministra de Economía, Gabriela García, explicó también en rueda de prensa que en la actualidad Guatemala tiene 16 tratados de libre comercio vigentes a nivel mundial y acceso preferencial a 45 mercados.