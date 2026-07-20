El pueblo indígena secoya reclama en Perú pleno reconocimiento de su territorio ancestral

La audiencia se celebró el pasado viernes en la ciudad amazónica de Iquitos, donde los siete magistrados del Tribunal Constitucional sesionaron por primera vez con la presencia de una delegación de 20 líderes y lideresas del pueblo secoya, llegados de comunidades cercanas a la frontera con Ecuador.

El requerimiento de este pueblo indígena, que tiene unos 2.000 habitantes entre Ecuador y Perú, es que se les entregue título de propiedad a la totalidad del territorio que definen como ancestral desde sus orígenes y que se elimine la figura de "cesión de uso" impuesta sobre los mismos, que restringe que puedan tener en propiedad el 80 % de esa superficie.

La figura de “cesión en uso” se encuentra en la Ley Forestal desde 2015 y consiste en entregar en calidad de préstamo estatal, temporal y revocable aquellas tierras que sean catalogadas como de aptitud forestal, detalló en un comunicado la organización Amazon Frontlines, que apoya la demanda del pueblo secoya.

El caso se remonta a 2021, cuando los secoya presentaron una demanda de amparo que fue reconocida en primera instancia, pero la Corte Regional de Loreto, departamento que tiene como capital a Iquitos, revirtió el fallo, lo que llevó a este pueblo indígena a acudir al Tribunal Constitucional.

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que lleva la defensa técnica de los secoya, señaló que el objetivo de la demanda es "cuestionar la forma como se titulan territorios de pueblos indígenas" en Perú.

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Ruiz argumentó que, al tratarse de una situación generalizada en pueblos indígenas de la Amazonía peruana, se configura en una forma de despojo porque restringe sus derechos territoriales y constituye un grave riesgo para su pervivencia física y cultural.

Deoselina Sandoval, líder de la comunidad nativa San Martín de Porres, señaló que "la cesión en uso nos preocupa porque no es garantía para que nuestro pueblo pueda vivir en paz", y pidió a los jueces del Constitucional que declaren fundada su demanda "para garantizar la existencia en nuestro territorio de la futura generación".

Los secoya han habitado en su territorio desde hace 1.500 años, según explicó Rodrigo Pacaya, de la comunidad Mashunta, quien también señaló la drástica reducción de su población.

"En el pasado fuimos muchos. Dicen que como 40.000, y con un amplio territorio, pero ahora somos alrededor de 1.200 en el Perú y cerca de 800 en Ecuador y vivimos en un pequeño territorio en comparación con lo que antes habíamos tenido", apuntó Pacaya.