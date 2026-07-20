El rey de Bélgica pide unidad ante las "convulsiones" del mundo en su discurso anual

"Las convulsiones que estamos viviendo -climáticas, geopolíticas, tecnológicas y sociales- representan una amenaza constante para nuestra cohesión. Es precisamente afrontando estos desafíos juntos como saldremos fortalecidos de estas crisis", declaró el rey de los belgas en un mensaje televisado desde su despacho en el Palacio Real de Bruselas.

El monarca abordó en primer lugar la crisis climática, recordando la histórica ola de calor que sufrió Bélgica en junio, que registró récords de temperatura y un exceso de mortalidad del 47,8 %.

"Todos la hemos padecido, pero, una vez más, son los más vulnerables quienes pagan el precio más alto: los ancianos, las personas que viven en condiciones precarias y las más aisladas", lamentó.

Los ajustes económicos que el Gobierno federal debe realizar para reducir el déficit y la deuda también tuvieron hueco en su discurso, así como la situación internacional.

"En nuestro mundo turbulento, muchos Estados y grupos armados ignoran las normas del derecho internacional. Bajo falsos pretextos, libran guerras insensatas y crueles", advirtió.

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El monarca también pidió "restablecer la calma y el respeto mutuo" entre la comunidad educativa y el resto de implicados después de las huelgas de los últimos meses a causa de las impopulares reformas impulsadas por la comunidad francófona de Bélgica.

En su discurso número 14 desde su ascenso al trono, en 2013, el rey Felipe de los belgas tuvo un mensaje para las personas más vulnerables en una sociedad que "prioriza la autonomía y el rendimiento individual", por lo que reclamó "aportar más humanidad y compasión a nuestra sociedad".

"Todos estos problemas tienen causas y consecuencias muy diferentes. Pero tienen algo en común: solo podemos superarlos juntos, fortaleciendo lo que nos une en lugar de lo que nos divide, cultivando la cohesión y la capacidad de trabajar juntos como sociedad", subrayó.

El discurso del rey se retransmite en la víspera del Día Nacional de Bélgica, una jornada que comenzará en Bruselas con el tradicional desfile militar y finalizará, como es habitual, con un gran concierto y un espectáculo pirotécnico en el célebre Parque del Cincuentenario.